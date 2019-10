Neuss/Hilden : Geheime Ausschussunterlagen aus dem Abfall gefischt

Neuss Schön rot ist die Farbe der Verwaltungsunterlagen für jene Themen, die von Ausschusspolitikern unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten werden. Vermutlich, damit sie in dem Vorlagenwust für eine Sitzung auch nicht zu übersehen sind – auch wenn ein Verwaltungsmitarbeiter sie daran festgetackert hat.

Die Antworten kann auch ein 65-Jähriger aus Hilden liefern. Denn er fand die Ausschussunterlagen inklusive der roten Seiten in einem Abfallkorb am Rathaus. Wie sie dahin gekommen sind – das weiß wohl nur der, der sie auch hineinbefördert hat. Die Vermutung liegt nahe, dass es ein Kulturausschussmitglied war. Kulturdezernentin Christiane Zangs jedenfalls ist entsetzt: „Das geht überhaupt nicht“, sagt sie und weist zudem darauf hin, dass am Ratssaal selbst, wo der Kulturausschuss auch getagt hat, zwei Papierkörbe aufgestellt sind. Die Hausmeister seien angewiesen, diesen Müll zu trennen. Sie selbst bringe die roten Blätter gar zur Aktenvernichtung, damit sie nicht einmal in ihrem Papierkorb im Büro landen.