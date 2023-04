Arpine Shahnas stellt aus Gefühlswelten in der Kaffeerösterei

Wer sich die Werke von Arpine Shahnas ansehen möchte hat dieses Wochenende in der Bazzar Rösterei an der Hansastraße die Gelegenheit dazu: Denn am Freitag, 14. April, und am Samstag, 15. April, von 11 bis 18 Uhr, stellt die 1982 in Armenien geborene Malerin ihre Werke dort aus.