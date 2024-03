Neusser Nordstadt Gefahren für Radler an der Pommernstraße

Von der Venloer Straße geht es nur für Radfahrer in die Pommernstraße, da die Einfahrt ansonsten von dort verboten ist. Für die wird es aber oft eng, wenn Auto und Rad sich an der Einmündung entgegenkommen, landet ein Radler vor der Motorhaube und muss ausweichen. SPD und Grüne wollen die Situation für Radler an der Stelle gern entschärft sehen und stellten einen entsprechenden Antrag im Bezirksausschuss II Nordstadt, über den in der jüngsten Sitzung abgestimmt wurde.