Polizei sucht Zeugen Gefährliche Körperverletzungen in Neuss

Am selben Tag, gegen 18.40 Uhr, kam es auf der Further Straße im Bereich des Hauptbahnhofs zu einem ähnlichen Vorfall: Eine 17-jährige Korschenbroicherin wurde von einer Jugendlichen an den Haaren zu Boden gezogen, ehe weitere Personen auf sie eintraten. Bei den anderen Personen habe es sich ebenfalls um Jugendliche gehandelt, darunter zwei Jungen und mehrere Mädchen. Das Mädchen, das die Korschenbroicherin zuvor zu Boden gebracht hatte, trug einen weißen Mantel und langes, braunes Haar. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.