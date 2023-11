9. November in Neuss Gedenkfeier zu Pogromnacht unter anderen Vorzeichen

Info

Gedenkstunde Zur Erinnerung an die Zerstörung der Synagogen in der Reichspogromnacht 1938 und die Verfolgung jüdischer Mitbürger durch nationalsozialistischen Terror findet am Donnerstag, 9. November, um 11.30 Uhr eine Gedenkstunde am Mahnmal an der Promenadenstraße in Neuss statt. Alle Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

Gedenksteine Mitte Dezember wird der Künstler Gunter Demnig an zwei Standorten in Neuss neue Stolpersteine verlegen. Die jüdische Lebensweisheit „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“ brachte Demnig in den 1990er-Jahren zu seinem Erinnerungsprojekt für die Opfer des Nazi-Regimes. Heute gibt es über 100.000 Stolpersteine in 27 Ländern. In der Stadt Neuss sind es bislang 108 Steine an 44 Orten.