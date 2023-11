Fotos Neuss gedenkt der Opfer des Novemberterrors

Mehr als 300 Menschen haben in Neuss der Opfern der Novemberpogrome gedacht. Unter anderem mit dabei: Bürgermeister Reiner Breuer und Bert Römgens von der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf und Neuss. In ihren Reden haben sie an die Opfer von Hass und Gewalt erinnert — und Stellung zum Nahostkonflikt bezogen.