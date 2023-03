Nach Vorfall in Neuss-Weckhoven Gebrauch von Dienstwaffe wird untersucht

Nachdem ein Polizist am Dienstag in Weckhoven Gebrauch von seiner Dienstwaffe gemacht hat, liegt der Sachverhalt bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf – ein üblicher Vorgang, so Laura Hollmann, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. „Grundsätzlich ist es so, dass Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob der Schusswaffengebrauch rechtmäßig war.“