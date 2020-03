Stadtelternrat in Neuss : Schulmängel schneller beseitigen

Neuss Die Kommunikation zwischen Schulen sowie Kitas in öffentlicher Hand und dem Gebäudemanagement der Stadt (GMN) soll verbessert werden. Die Leitungen haben künftig einen zentralen Ansprechpartner.

Das soll sich nun ändern. Damit Schul- und Kitaleitungen in Zukunft einfache Mängel an Gebäuden melden können, werde es einen zentralen Ansprechpartner im Gebäudemanagement geben, der unter einer eigenen Rufnummer erreichbar sein wird. Außerdem will die Stadt nach fünf Tagen Rückmeldung geben. Dirk Jansen, Vorsitzender des Stadtelternrates ist zufrieden mit den Plänen der Stadt: „Das ist ein sehr guter Vorschlag. Wir werden nun in der Praxis schauen, wie das funktioniert. Natürlich werden wir das auch testen.“ Denn in der Vergangenheit sei auch die Priorisierung einiger Maßnahmen nicht klar gewesen. Betragen die Kosten zur Beseitigung weniger als 5950 Euro, dann sollen die Mängel sofort beseitigt werden. Liegen die Kosten höher, ist die Stadt verpflichtet den Auftrag auszuschreiben. Außerdem wird das Gebäudemanagement kleinere Mängel an Heizungen, Sanitäranlagen und Elektrik künftig selbst reparieren. Zum 1. Mai dieses Jahres wird die Werkstatt des GMN eröffnet. Die Schul- und Kitagebäude sollen zudem noch in diesem Jahr erneut nach baulichem Bedarf bewertet werden. Zuletzt gab es 2014 ein solches Gutachten.