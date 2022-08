Zum Neusser Bürgerschützenfest : So ändern sich die Öffnungszeiten und Tarife in diesen Parkhäusern

So ändern sich die Öffnungszeiten und Tarife in diesen Parkhäusern

In diesen Parkhäusern ändern sich die Tarife und Öffnungszeiten. (Symbolbild) Foto: City-Parkhaus GmbH

Neuss Während des Neusser Bürgerschützenfestes von Freitag, 26. August 2022 bis Mittwoch, 31. August 2022 werden die von der City-Parkhaus GmbH bewirtschafteten Parkhäuser andere Öffnungszeiten und Tarife haben. Welche?

Das „Rheintor“ (Rheinstraße), „Niedertor“ (Adolf-Flecken-Straße) sowie „Tranktor“ (Europadamm/Hessenstraße) werden während des Schützenfest es durchgehend geöffnet sein. Die Verkehrsregelung wird durch die Polizei so erfolgen, dass die Parkhäuser „Niedertor“ und „Tranktor“ durchgängig angefahren werden können.

Die Zufahrt zum Parkhaus "Rheintor" wird am Montag, 29. August 2022, während des Schützenzugs am Nachmittag nicht möglich sein. Die Ausfahrt in Fahrtrichtung Rheintorstraße jedoch bleibt geöffnet.