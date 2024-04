1. Mai und Christi Himmelfahrt Geänderte Müllabfuhr durch Maifeiertage in Neuss

Die Abfuhr am Mittwoch, 1. Mai, erfolgt somit erst am Donnerstag, 2. Mai. Die Donnerstagsleerung erfolgt am Freitag. Und am Samstag wird die Freitagsleerung nachgeholt. Wegen des Feiertages am Donnerstag, 9. Mai, verschiebt sich ebenfalls die Abfuhr der Restmüll-, der Papier- und der Biotonnen. Die Donnerstagsleerung wird am Freitag, 10. Mai, nachgeholt. Und die Freitagsleerung dann am Samstag, 11. Mai. Dies gelte auch für mögliche Verschiebungen bei der Abfuhr von der gelben Tonne, welche nicht durch die AWL, sondern von der Firma Schönmackers Umweltdienste (0800 888 43 73) geleert wird.