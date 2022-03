Gaststätte Lebioda in Neuss : Ein Stückchen Heimat im Familienbetrieb

Oliver und Christin führen seit 2011 die Gaststätte. Sohn Tom (9) sieht sich aber nicht in vierter Generation am Zapfhahn: „Ich werde Fußball-Profi!“ Foto: Ludger Baten

Neuss In 60 Jahren ist Lebioda an der Geulenstraße zu einer Marke geworden – stadtweit und darüber hinaus. Wir stellen den Familienbetrieb vor.

Durst ist schlimmer als Heimweh. Wer die Szene erlebt, der erinnert sich an das alte Sprichwort, das Kneipengänger so gern bemühen: Wirt Oliver Lebioda (45) schließt um 16 Uhr auf, da wartet schon der erste Gast vor der Türe darauf, dass er eintreten darf. Dass Gasthaus als Sozialzentzrum, Nachbarschaftstreff, ein Stückchen Heimat eben. Folgerichtig wird bei Lebioda der Schankraum auch Wohnzimmer gerufen. „Das Gros unseres Publikums lebt wie wir auf der Furth“, sagen Oliver und Christin (40) Lebioda; erklären ihr Selbstverständnis als Gastgeber: „Wir führen eine Kneipe mit gut bürgerlichem, bezahlbaren Essen.“

In 60 Jahren ist Lebioda an der Geulenstraße zu einer Marke geworden – stadtweit und darüber hinaus. Die kleine Kneipe, die von den Großeltern gegründet wurde, ist zwar immer noch ein Familienbetrieb, aber sie ist erwachsen geworden. Neben dem Thekenbereich gehören drei Gesellschaftszimmer für 50, 20 und 16 Personen zum Angebot, dazu zwei (nahezu ausgebuchte) Kegelbahnen, ein Zehn-Meter-Schießstand (Luftgewehr) und ein Biergarten mit 50 Plätzen.

Die kleine Kneipe, deren (vermeintliche) Romatik einst Peter Alexander besang, mag Geschichte sein: „Da fragt dich keiner was du hast oder bist / Man redet sich heiß / und spricht sich von der Seele / Was einem die Laune vergällt / Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung / Für alle Probleme der Welt“. Aber bei Christin und Oliver Lebioda wird heute Gast-Freundschaft im Sinne von Man-kennt-sich-noch gelebt – nur eben professionell organisiert. Der klassische (Männer-)Frühschoppen ist zwar ausgestorben, doch die Schützen sind noch immer eine prägende Säule des Geschäfts: 22 Further- und drei Züge aus der Stadt haben dort ihr Wachlokal. Aber längst reisen auch Gäste aus den umliegenden Städten an, „weil sie bei uns bürgerliche Speisen frisch zubereitet bekommen“. Wie ein Magnet wirkt auch das Montag-Spezial: Füchschen vom Fass und Mettbrötchen.