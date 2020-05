Sommer-Stimmung in Neuss : Gastronomie „Strandgut“ lockt an die Rennbahn

Neuss Neuss liegt am Strand – naja, zumindest bald. Am Pfingstmontag, 1. Juni, eröffnet die „Strandgut“-Gastronomie im Rennbahnpark. Das Team der „Wunderbar“ hat die Wetthalle dafür auf Vordermann gebracht, auf einem Teil der Terrasse wurde Sand aufgeschüttet.

Entstanden ist die „Strandgut“-Idee auch wegen der Corona-Pandemie. Denn das „Wunderbar“-Team ist überzeugt, dass in der Gastronomie ein Umdenken stattfinden müsse und ein Großteil der Angebote im Außenbereich oder in Lokalen, die die Corona-Schutzverordnung problemlos umsetzen können, stattfinden werde.

Aus diesen Überlegungen heraus wurde Kontakt mit Neuss Marketing aufgenommen. In intensiven Gesprächen ist das Konzept von „Strandgut“ und „Stadtstrand“ entstanden. „Die Idee ist, dass im Rennbahnpark sportliche Angebote we zum Beach-Volleyball entstehen“, sagt Kim Galka. Das ist aber noch in der Umsetzungsphase. Da ist die „Strandgut“-Gastronomie weiter: Sie wird am Montag um 14 Uhr eröffnet und will für Urlaubsgefühle im Heimathafen Neuss sorgen – mit täglichen Öffnungszeiten. Diese sind wie folgt geplant: Samstags von 14 bis 23 Uhr, sonn- und feiertags von 14 bis 22 Uhr, montags bis donnerstags von 17 bis 22 Uhr und freitags von 17 bis 23 Uhr.