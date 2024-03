15 Prozent Umsatzverlust Neusser Gastronomie kämpft mit hohen Kosten

Der Kosten- und Bürokratiedruck ist enorm, die Stimmung getrübt – dieses Fazit fällt Patrick Rothkopf, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Nordrhein-Westfalen mit Blick auf die Zahlen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts lagen die realen Umsätze im Gastgewerbe 2023 mit 15 Prozent deutlich unter Vor-Corona-Niveau. Damit verzeichnet die Branche zum vierten Mal in Folge einen Rückgang. Selbst im Vergleich zum Vorjahr büßten Gastronomen und Hoteliers in NRW 0,2 Prozent ein. Die wirtschaftliche Lage bleibe – trotz Übernachtungsrekorden – insgesamt sehr angespannt. Und auch der Start in das Jahr 2024 ist nach Angaben des Dehoga verhalten.