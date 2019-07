Partys auf der Neusser Galopprennbahn : Rennbahn wird zur großen Party-Meile

Info

Was Seinen Ursprung hat das Holi-Festival in Indien. Dabei handelt es sich der hinduistischen Überlieferung nach um ein Frühlingsfest. Längst wird es mittlerweile in ganz Europa gefeiert.

Wann Die nächsten „Holi Festivals of Colours“ sind am 3. August in Leipzig und am 10. August in Karlsruhe, Stuttgart und Dresden.