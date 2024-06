Präsentation im amschatzhaus in Neuss Galerie stellt Katalog zum Hausmuseum Otzenrath vor

Kürzlich hat Inge Broska einen Katalog herausgegeben (edition virgines, Düsseldorf), der all diese Aspekte umfangreich dokumentiert. Ihn wird sie am Samstag, 8. Juni, 16.30 Uhr, in der Galerie amschatzhaus, Hauptstraße 18, vorstellen, unterstützt von Rolf J. Kirsch, der das Layout des Katalogs verantwortet hat, und Enno Stahl, der sich um das Lektorat kümmerte. Gemeinsam präsentieren sie in Wort und Bild jenes Projekt. Enno Stahl, neben seiner Tätigkeit als Autor auch beim Heinrich-Heine-Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf als Wissenschaftler für rheinische Literatur- und Kulturgeschichte zuständig, wird vor diesem Hintergrund eine theoretische Einordnung des Hausmuseums beisteuern. Ein Aspekt wird auch sein, wie das Hausmuseum als eine öffentliche Aufgabe in die Zukunft geführt werden kann. Der Katalog ist für 20 Euro erhältlich.