Neusser Kunsthandel Bei Offelder kann man jetzt virtuell im Galeriebestand stöbern

Vereinzelt sind auch Ausstellungen geplant: Zuletzt lud der Kunsthändler am letzten Januarwochenende zu einer Schau in den Landhandel ein. Dort präsentierte er unter anderem Linolschnitte des rheinischen Expressionisten Wilhelm Küppers, der von 1921 bis 1922 die Kunstgewerbeschule in Düsseldorf unter Thorn Prikker besuchte, sein Studium in München fortsetzte und dann in die Quirinusstadt zurückkehrte. Entsprechend viele Motive mit Neusser Bezug finden sich in seinen Arbeiten, darunter verschiedene Stadtansichten, das Quirinusmünster darf da nicht fehlen, aber auch Szenen vom Schützenfest. „Kirmesmotive sind besonders in der Weihnachtszeit sehr gefragt“, sagt Offelder und schmunzelt.