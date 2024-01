Zur Ausstellung „amschatzhaus“ in Neuss Das Alphabet des Feuers – Poesie aus Island

Neuss · Noch bis Ende Januar ist in der Holzheimer Galerie amschatzhaus eine Ausstellung des aus Island stammenden Künstlers Jón Thor Gíslason zu sehen. Passend dazu entführt er mit seinem Übersetzerkollegen am Samstag in die Welt der isländischen Lyrik.

10.01.2024 , 04:50 Uhr

Ein Werk des isländischen Künstlers Jón Thor Gíslason, der mit seinem Übersetzerkollegen Wolfgang Schiffer auch isländische Lyrik in die deutsche Sprache überträgt. Foto: Jón Thor Gíslason/Galerie amschatzhaus

Für die Holzheimer Galerie „amschatzhaus“ beginnt das neue Jahr mit einem runden Geburtstag: Neben 57 Ausstellungen und vielen Sonderveranstaltungen kann die Galeristen Kirsten Adamek nun für Samstag, 13. Januar, 16.30 Uhr zu der 40. Lesung in ihren Räumen an der Hauptstraße einladen. Seit November ist dort eine Ausstellung mit Werken von Jón Thor Gíslason. Unter dem Titel „Seiende“ zeigt der aus Island stammende Maler seine Welt aus menschlichen Sonderwesen, die aus einem geheimnisvollen Nebel herauszutreten scheinen. Seine Motive zeigen mal skizzenhaft, mal plakativ Bewegungen, Haltungen, Tanz und Beziehungen von puppenhaften Wesen zueinander. Sie wirken wie von unsichtbaren Kräften geführt, Zwischenwesen, mal sichtbar, mal unsichtbar. Geboren wurde der Künstler 1957 in Hafnarfjörður (Island) und war dort bis 1988 ein professioneller Popmusiker. Seit Anfang der 1990er Jahre lebt er als Bildender Künstler in Deutschland; wo er die staatliche Akademie der bildenden Künste in Stuttgart besuchte und zeitweise als Korrespondent für eine isländische Zeitung arbeitete. Der Künstler ist aber auch Teil eines Übersetzer-Duos: Sein Kollege Wolfgang Schiffer wurde 1946 in Nettetal-Lobberich geboren, er lebt in Köln und Prag und arbeitet als Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber. Seit 2017 hat er mit Jon Thor Gislason mehrere Übersetzungen zeitgenössischer isländischer Literatur für den Elif-Verlag in Nettetal angefertigt. Das Duo hat insbesondere Gedichte aus dem reichen Schatz der isländischen Poesie in die deutsche Sprache übersetzt. Erschienen sind bisher gut zehn meist zweisprachig edierte Bücher, mehrere Beiträge in Literaturzeitschriften und Anthologien; außerdem „bestücken“ die beiden in der Online-Literaturzeitschrift Signaturen-Magazin eine eigene Reihe mit aktueller Lyrik von der Insel aus Feuer und Eis: Wortlaut Island. Zusammen entführen Jón Thor Gíslason und Wolfgang Schiffer die Galerie-Gäste nun am kommenden Samstag in den lyrischen Kosmos der isländischen Dichtkunst. Das Programm der Lesung reicht diesmal von den Vorbereitern der literarischen Moderne in Island wie Jón úr Vör und Stefán Hörður Grímsson über nachfolgende Autorinnen und Autoren wie Steinunn Sigurðardóttir, Linda Vilhjámsdóttir, Sigurður Pálsson, Sjón oder Ragnar Helgi Ólafsson bis hin zu Fríða Ísberg, Dagur Hjartarson oder Ásta Fanney Sigurðardóttir und damit beispielhaft den jüngeren Dichtenden der aktuellen poetischen Landschaft Islands. Um Anmeldung zur Lesung wird gebeten unter info@amschatzhaus.de. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Kontakt zur Galerie unter der Telefonnummer: 02131-739 1809

(ubg)