Vernissage in Neuss : Surreale Bilderwelten in der Galerie amschatzhaus

Neuss Die Galerie amschatzhaus in Neuss-Holzheim zeigt Arbeiten des Berliner Künstlers Jens Hunger. Unter dem Ausstellungstitel „Außenwelten“ entführt der aus Dresden stammende Maler in sein virtuoses Spektrum surrealer Bildwelten.

(NGZ) Die Vernissage ist am Samstag, 7. Mai, 16.40 Uhr. Die Motive zeigen mal bedrohlich, mal verworren wirkende Ereignisse, die eine starke Eigendynamik entwickeln und eine Auseinandersetzung herausfordern. Was ist Wahrheit? Was ist Fake? Wer ist für die Wahrhaftigkeit verantwortlich und können wir unseren Augen trauen? Diese scheinbar gegensätzlichen Zustände werden durch eine skurrile Bilderwelt an die Betrachtenden herangetragen und laden zur Interpretation ein. Ein kleines Mädchen liegt mit geschlossenen Augen auf weißem Bettzeug, weiß gekleidet und mit einem zarten Lächeln. Im Arm liegt ein kleiner Teddybär und ein im Vordergrund sitzendes Kaninchen scheint Wache zu halten. Ein große rote Rose liegt ebenfalls auf dem Bett. Ob der Tod oder eine friedvolle Idylle zu sehen ist, wird in dieser Bildkomposition nicht erklärt, sagt Galeristin Kirsten Adamek. Beides sei möglich und so werden die Arbeiten von Jens Hunger Ausdruck der aktuellen Gefühlslage in der Gesellschaft. Die Welt sei gerüttelt von Emotionen zwischen dem Hoch und dem Tief, zwischen Pandemie, Klimakatastrophe und Kriegsgeschehen, demgegenüber sich Hilflosigkeit breit machen könne. Der Künstler schaffe hier das Erzählen von verspielten Geschichten, die mit der Darstellung der Schrecknisse der Welt geradezu kokettieren.