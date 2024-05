Ausstellung in Neuss Holzheim Ehrentraut zeigt „Hasensalat“ in Galerie „amschatzhaus“

Man möchte dem Raben eine Frage beantworten, dem Hasen vertrauensvolle Blicke zurückwerfen und dem fordernden Blick eines Schafes ausweichen. Gerade noch wollte man lächeln um im nächsten Moment schon die ganze Welt in Frage zu stellen“, sagt die Galeristin Kirsten Adamek. Die neuen Arbeiten der Künstlerin seien von der Auseinandersetzung mit einer lebensverändernden, alptraumartigen Situation, gezeichnet, in der dennoch unentwegt das Positive gesucht wird. „Ich war in einer düsteren Landschaft voller dunkler Wolken, Tiere waren auf der Weide, Pilze im Wald, es gab unheimlich viele abgeholzte Flächen, alles war Grau in Grau. Ich war immer auf der Suche nach einem Stück Bunt. Diese Landschaft entsprach meinen inneren Bildern,“ so beschreibt Claudia Ehrentraut ihre Verfassung zur Arbeitsphase des Zyklus „Hasensalat.“ Der Hase habe dabei laut Adamek verschiedene Bedeutungen. Er ist ein Inbegriff der gejagten Kreatur. Bereits in der Antike wird der Hase auch als sehr kämpferisch dargestellt, seine Deutung als Sinnbild von Lebenskraft, Wiedergeburt und Auferstehung bringt ihn letztlich auch in den Zusammenhang mit dem christlichen Osterfest.