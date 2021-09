Galerie „amschatzhaus“ in Neuss : Skulpturen und Zeichnungen aus Japan

Geheimnisvoll wirken die Skulpturen von Yoshio Kuriki. Foto: Yoshio Kuriki

Neuss Unter dem Titel „Poetry of Memory - Poesie der Erinnerung“ zeigt die Galerie „amschatzhaus“ Arbeiten von Yoshio Kuriki. Der Künstler stammt aus einer Künstlerdynastie, hat aber seinen eigenen Weg gefunden. Warum die Werke etwas meditatives haben.

Die Galerie amschatzhaus lädt zu einer Reise ins ferne Japan: Unter dem Titel "Poetry of Memory – Poesie der Erinnerung" zeigt der aus einer Künstlerdynastie stammende Yoshio Kuriki seine Werke. Sein Vater und sein älterer Bruder sind in Japan bekannte Keramiker, Kuriki schlug einen eigenen Weg ein und verbindet in seinen Arbeiten japanische Keramikkunst mit Eisen. Dabei entstehen geheimnisvolle Skulpturen, Bilder und Zeichnungen, mit denen sich der Künstler auch über die Landesgrenzen hinweg positionieren konnte.

Nun sind seine Werke auch in der Galerie amschatzhaus zu sehen: Den Anblick beschreibt Galeristin Kirsten Adamek als „wohltuende Ruhe für das Auge und den Geist.“ Gerade in diesen turbulenten Zeiten habe die ruhige und klare Anordnung einen meditativen Effekt. Teilweise scheinen die Formen von Alltagsgegenständen abgeleitet zu sein, sie wirken wie Erinnerungen an Altbekanntes.

Die Besucher werden auch virtuell mit einem Filmbeitrag von der Künstlerin Christine Fausten durch die Ausstellung begleitet: Die Graubner Schülerin war es auch, die den Erstkontakt zu Yoshio Kuriki herstellte. „Die Bilder und Skulpturen“, so sagt sie über ihren Kollegen, „sind intuitive und sorgfältige Gestaltungen, welche nicht aus ihrer Funktion heraus entstanden sind und dadurch ihren so einmaligen Ausdruck finden. Sie zeugen von individueller Kraft und gleichzeitiger Stille in unendlicher Fragilität.“

Besuch: Anmeldung erforderlich, es gelten die Corona-Regeln. amschatzhaus, Hauptstraße 18. www.amschatzhaus.de, info@amschatzhaus.de

(NGZ)