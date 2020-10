Einkaufen in Neuss : Galeria Kaufhof wegen Grundreinigung geschlossen

Neuss Das Kaufhaus in der Innenstadt wird mit neuer Ware bestückt. Hinzu kommt eine Grundreinigung. Daher schließt das Warenhaus vom 12. bis einschließlich 14. Oktober.

Der Neusser Kaufhof wird geschlossen! Doch keine Sorge, der Erhalt der Filiale an der Niederstraße wurde nicht etwa wieder rückgängig gemacht. Über die jetzt angekündigte Schließung dürfte die Belegschaft vielmehr überaus glücklich sein: Sie dauert nämlich insgesamt nur drei Tage – vom 12. bis einschließlich 14. Oktober. Betriebsratsvorsitzende Heike Waschelitz erklärt die Hintergründe: „Wir haben sehr viel neue Ware erhalten, die nun vom ganzen Team auf die Verkaufsfläche geräumt werden muss. Damit es so schnell wie möglich erledigt werden kann, hat unsere Unternehmensleitung entschieden, alle ,geretteten’ Filialen an diesen drei Tagen zu schließen, um danach unseren Kunden wieder ein gewohntes, schönes Bild unserer Warenhäuser zu präsentieren.“

In allen Abteilungen werde zwar grundsätzlich das komplette Sortiment vorhanden sein, an manchen Stellen gebe es im Moment allerdings kleinere Engpässe. „Trotzdem wird sich der Kaufhof in Neuss nach diesen drei Tagen fast wie früher präsentieren. Das Parkhaus bleibt aber an diesen Tagen wie gewohnt geöffnet“, sagt Heike Waschelitz. Doch nicht nur zum „Waren-Transport“ werden die drei Tage genutzt, sondern auch für eine intensive Reinigung. Für die wurde extra eine externe Firma beauftragt, aber auch die Mitarbeiter wollen tatkräftig mit anpacken, um alles wieder auf Hochglanz zu bringen.