Kaufhaus-Ära in Neuss endet vorzeitig Jetzt kommt das Räumkommando zur Galeria

Die Galeria Kaufhof bleibt am Samstag zu – und öffnet auch nie wieder. Die um einen Tag vorgezogene Ladenschließung des einstigen Frequenzbringers für die Innenstadt wurde am Freitagvormittag beschlossen und den verbliebenen Mitarbeitern in einer kleinen Betriebsversammlung mitgeteilt. Da war noch offen, ob das Haus am Konvent regulär um 19 Uhr schließt oder einfach früher die letzten Kunden hinausbittet. Grund für die Entscheidung: Im ganzen Kaufhof gibt es kaum noch etwas, was man anzubieten hat.