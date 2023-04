Letzter Verkaufstag ist am 17. Juni 2023 Kunden stürmen Galeria Kaufhof in Neuss

Am Samstag stand auf der Niederstraße unmittelbar vor dem Kaufhof ein 40-köpfiger christlicher Chor Jugendlicher, die eine phantastische Musik sangen. Unter anderem Volkslieder aus der Ukraine sollten Mut machen und Hoffnung geben. Angesichts der Schaufenster im Hintergrund fiel das nicht eben leicht. „Alles muss raus“, „Großer Sortimentsabverkauf“ und „Alles reduziert“ stand in großen Lettern auf großen Plakaten. Das Haus schließt am 30. Juni, der letzte Verkaufstag ist am Samstag, dem 17. Juni. Bis dahin sind Schmankerlnjäger unterwegs. Am Samstag war der Andrang nicht umwerfend, gleichwohl gab es an der Kasse im Erdgeschoss lange Schlangen.