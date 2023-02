Drohende Schließung in Neuss Das sagen die Galeria-Nachbarn zur drohenden Schließung

Seit rund 20 Jahren können Kunden bei „Holland Flower“ an der Niederstraße Pflanzen, Blumen und Dekorations-Artikel kaufen. „Wirklich eine super Lage“, wie der aktuelle Betreiber Roel Lommen schwärmt. Die Filiale ist integriert in das Gebäude, in dem sich die Galeria Kaufhof befindet. Und das ist auch der Grund, warum die Sorgenfalten bei dem Niederländer zuletzt tiefer geworden sind. „Wir kriegen die Informationen um eine mögliche Schließung natürlich mit“, sagt der Händler, der allerdings nur unweit entfernt, am Konvent, eine zweite Filiale führt. Hoffnung hat er dennoch: „Falls Galeria schließen sollte, können wir ja vielleicht trotzdem bleiben“, sagt Lommen.