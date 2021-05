Sport und Freizeit in Neuss : Auf dem E5 zu Fuß über die Alpen

Neuss Gabi Knipper ist sportlich und fit, fährt viel Rad und geht wandern. Zudem unterrichtet sie Reha-Sport, Wirbelsäulengymnastik und Sport für Menschen ab 50 beim SV Rosellen. Mit ihrem Mann hat sie die Alpen überquert. Darauf hatte sie sich gut vorbereitet.

1993 setzte Georg Goutsis, der damals beim ASC Rosellen aktiv war, ihr den „Lauffloh“ ins Ohr: „Wenn Du Marathon laufen willst, dann schaffen wir das“ – und bereitete sie für die Königsdisziplin der Langstrecke vor. Etliche Einheiten im Mühlenbusch sollten folgen, bevor Gabi Knipper im September 1993 in Berlin mit Blick auf das Brandenburger Tor nach 42,195 Kilometern glücklich über die Ziellinie lief: „Das war so ein tolles Erlebnis und ein echter Gänsehautmoment“, erinnert sie sich noch heute freudestrahlend. Der Spaß am Laufen ist geblieben und so absolviert sie nach wie vor Strecken von gut 30 Kilometern in der Woche.

Der E5 ist ein europäischer Fernwanderweg und startet an der französischen Atlantikküste. Der anspruchsvollste Teil führt über die Alpen von Oberstdorf im Allgäu nach Verona in Italien. Und diesen Abschnitt haben Gabi und Gerhard Knipper seit 2018 zurückgelegt: „Im ersten Jahr, also von Oberstdorf nach Meran, haben wir noch die Komfortvariante gewählt und unser Gepäck von Unterkunft zu Unterkunft transportieren lassen. Auf dem Weg von Bozen nach Trient und dann letztes Jahr von Rovereto nach Verona hatten wir die Rucksäcke stets dabei.“ Zehn bis elf Kilogramm auf dem Rücken, Übernachtungen auf Hütten – „Rudel-Schlafen“ – und tägliche Wanderetappen von fünf bis sechs, manchmal sogar acht Stunden – etliche Höhenmeter inklusive. Vorbereitet hat sich das sportliche Ehepaar mit Touren auf dem Rheinsteig oder in der Eifel. „Wir haben uns Wasserflaschen in die Rucksäcke gepackt, damit wir auf das Gewicht kommen.“ Geblieben sind Erinnerungen an die tollen Tage in den Bergen und viele Fotos, um diese immer wieder aufzufrischen. Insgesamt ist der E5 3200 Kilometer lang. Rund 340 Kilometer ist Gabi Knipper ihn von Oberstdorf im Allgäu nach Verona in Italien gewandert.