Ermittlungen in Neuss Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 53-Jähriger am Montag um 8.25 Uhr mit seinem Pkw die Kuckhofer Straße. Nachdem er in einen Kreisverkehr eingefahren war, verließ er diesen an der Tucherstraße und beabsichtigte, seine Fahrt in Richtung Bundesstraße 9 fortzusetzen.