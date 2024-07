Von Auto erfasst Fußgängerin bei Unfall in Neuss schwer verletzt

Eine 34 Jahre alte Fußgängerin ist am Sonntag um 13.40 Uhr vom Auto eines Neussers (64) angefahren und schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Autofahrer war an der Salzstraße nach links in die Hafenstraße abgebogen und hatte die Neusserin auf dem Zebrastreifen mit seinem Wagen erfasst.