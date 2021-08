Für Radfahrer und Fußgänger : Erftbrücke in Neuss wird für rund acht Monate gesperrt

Neuss Voraussichtlich im kommenden September wird mit der „grundhaften“ Instandsetzung der Fußgängerbrücke über die Erft zwischen Minkel und Helpenstein begonnen. Zurzeit finden Vorarbeiten zur Herstellung der Baustelleneinrichtungsfläche statt. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten wird die vollständige Brückenkonstruktion mit einem Mobilkran aus der bisherigen Lage herausgehoben und auf eine vorbereitete Fläche am südlichen Ufer der Erft abgesetzt. Nach Fertigstellung der Instandsetzung wird diese wieder in die ursprüngliche Lage zurückgehoben. Alle im Umfeld der Maßnahme in Anspruch genommenen Flächen und Anbindungen an die Brücke werden nach Abschluss der Maßnahme in den ursprünglichen Zustand versetzt.