Unfall in Neuss Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Im Bereich der Haltestelle Landestheater übersah der Mann nach ersten Erkenntnissen beim Queren der Straße die in Richtung Theodor-Heuss-Platz fahrende Straßenbahn, sodass er von dieser erfasst und durch die Kollision leicht verletzt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Bahnfahrer trotz mehrfachen Klingelns und einer vorgenommenen Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der 36-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.