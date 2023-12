Vorfall in Neuss Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuss · Ein 78 Jahre alter Fußgänger wurde am Samstag in Neuss von einem Auto erfasst und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

27.12.2023 , 09:52 Uhr

Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Im Kreuzungsbereich Oberstraße/Am Kehlturm ist es am Samstag um 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 78 Jahre alter Neusser schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, querte der Senior nach ersten Erkenntnissen fußläufig bei für ihn Rotlicht zeigender Ampel die Fahrbahn der Straße „Am Kehlturm". Ein aus Richtung Hessentordamm kommender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchierte den Fußgänger, sodass dieser zu Fall kam. Der Fahrer des VW Golf, ein 81-jähriger Neusser, blieb unverletzt. Der 78-Jährige hingegen wurde stationär in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 1 der Kreispolizeibehörde.

(jasi)