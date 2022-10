„Lichtblicke St.-Andreas“-Chor in Neuss : Zwei Kirchenchöre fusionieren

Norf Mit der Bildungs eines neuen Vorstands ist die Gründung formal abgeschlossen, doch die inhaltliche Ausrichtung der neu gebildeten Gemeinschaft muss noch erarbeitet werden. Aber erste Auftritte sind schon terminiert.

„Die Chorlandschaft hat in den vergangenen Jahren allgemein stark gelitten“, sagt Kirchenmusiker Nikodem Chronz, der im Jahr 2019 die Leitung des St.-Andreas-Chores und der Lichtblicke übernommen hat. Und so seien auch jene beiden Neusser Chöre von generellen Problemen betroffen gewesen: Die bisherigen Mitglieder würden älter und der Nachwuchs bleibt aus. Die Coronapandemie hätte die Situation noch weiter verschärft. „Wir haben überlegt, was Sinn macht, und wie wir eine singfähige Gruppe bleiben können“, sagt Chronz. Ein Zusammenschluss erschien in Anbetracht dessen als folgerichtig.