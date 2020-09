Nahverkehr in Neuss : Further Straße zwei Wochen gesperrt

Neuss Kleine Ursache, große Wirkung: Für eine gerade einmal zehn Meter lange Baustelle muss die Infrastruktur Neuss (ISN) ab kommendem Montag, 7. September, die Further Straße zwischen Zufuhrstraße und dem Kreisverkehr Wolberostraße für zwei Wochen voll sperren.

Die größten Auswirkungen hat die Baustelle auf den Busverkehr. Denn weil die Haltestellen in der Eisenbahnunterführung (Hauptbahnhof 1 und 5) und an der Wolberostraße nicht angesteuert werden können, wird für die Linien der Stadtwerke und der Rheinbahn eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die führt in beiden Richtungen über Gielenstraße, Stephanstraße, Buschstraße und Wolberostraße.

Für Buskunden werden an der Wolberostraße in beiden Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen eingerichtet. Für die Fahrt stadtauswärts Richtung Neusserfurth steigen Fahrgäste in Bahnhofsnähe an der Krefelder Straße (Hauptbahnhof 2) ein. Wer in Gegenrichtung, also Richtung Zolltor, unterwegs ist, weicht auf die Haltestelle „Hauptbahnhof 3“ aus, die ebenfalls an der Krefelder Straße liegt. Ersatzhaltestellen und Umleitungsstrecke wurden vor einigen Wochen schon einmal einem Praxistest unterzogen, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Scheer. Damals wurde die Linienführung geändert, weil an der gleichen Baustelle vor dem Haus Nummer 21 ein Kran abgebaut werden musste.