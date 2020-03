St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft : Further Schützen ziehen ihre Jahresbilanz

Further Schützen ziehen ihre Jahresbilanz

Jochen Hennen ist Präsident der Further Schützen. Foto: Andreas Woutschützke/Andreas Woitschützke

Nordstadt Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth hat mit Hans-Gerd Niemöhlmann ein neues Ehrenmitglied, ein einstimmig wiedergewähltes Komitee und laut Schatzmeister Frank Sauer eine gesunde Liquidität.

„Doch es gibt“, so Präsident Jochen Hennen auf der Mitgliederversammlung, „auch Baustellen“. So etwas wie das große Volks-und Heimatfest müsse auch finanziert werden. Spenden und Mitgliedsbeiträge würden einen Großteil dazu beitragen. „Doch wir wollen in diesem Jahr zum ersten Mal ein Festheft herausbringen, das weitere Einnahmen bringen könnte. Und gleichzeitig auch die Verbundenheit der Schützen mit der Furth dokumentieren soll.“