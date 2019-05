Am 25. Mai in Neuss : Further Schützen feiern Oberstehrenabend

Heinz-Josef Bittner ist Schützenkönig auf der Furth. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Auf der Furth heißt es am Samstag, 25. Mai, wieder „Obesch no Hus“. Um 14.30 Uhr tritt das Jägerkorps auf dem Parkplatz des Restaurant Neu Shanghai an und marschiert zum Schießstand vor dem Further Schützenzelt.

Dort beginnt zunächst das Schießen, mit dem die Königstitel ermittelt werden. Es geht um die Ermittlung des neuen Jägerkorpskönigs und Nachfolgers von Sven van Erdewyck, außerdem des Jungjägerkönigs, des Königs der Ex-Jägerkönige und der Pfänder des zukünftigen Jägerkönigs.

Um 17.45 Uhr beginnt dann im Festzelt auf dem Further Schützenplatz der diesjährige Oberstehrenabend mit der 2. Generalversammlung der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth. Nach dem Einmarsch von Schützenkönig Heinz-Josef Bittner, Bruderschaftsprinz Nils Reinartz, dem Schülerprinzen Jakob Breuer sowie des Komitees erfolgt die Bestätigung von Oberst Heiner Ringes durch die Festversammlung in seinem Amt.

Foto: Andreas Woitschützke Infos Further Schützenfest 2019: das ist das Programm.

Im Anschluss findet die Ernennung der Höchstchargierten durch den Oberst statt und im weiteren Verlauf des Abends erfolgen die Vergabe des Oberstordens und des Regimentsordens sowie die Ehrung der Regimentsjubilare. Schießmeister Rainer Göttges gibt schließlich noch die Ergebnisse und Sieger des Bezirksschiessen 2019 und des Regimentsschießens bekannt, bevor gegen 21.15 Uhr das Heimgeleit des Oberst mit einem Umzug durch die Further Straßen, mit späterem Vorbeimarsch auf der Kaarster Straße, erfolgt. Im Anschluss an den Umzug findet der vorschützenfestliche Reigen seinen Ausklang im Festzelt. Zu diesem Oberstehrenabend sind nicht nur Schützen, sondern auch alle Interessierte, Familien und Kinder eingeladen.

(NGZ)