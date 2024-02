Schützenbruderschaft im Neusser Norden Further Schützen krempeln Festverlauf um

Natürlich gab es auch Schützen wie Ehrenmitglied Wilfried Fahle, die am etablierten Festablauf für das Further Schützenfest festhalten wollten. Aber sie waren in der Minderheit, als die Mitglieder der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft bei der Jahreshauptversammlung mit einer guten Zweidrittel-Mehrheit eine moderate Veränderung beschlossen. Wesentliche Neuerung: Das Königsvogelschießen mit anschließender Proklamation, bisher eine eigene Veranstaltung vier Wochen vor Pfingsten, gibt es nicht mehr. Wer König wird, entscheidet sich künftig zum Finale am Kirmesdienstag – mit sofortiger Wirkung für ein Jahr. Damit nähert sich die Further Bruderschaft ein wenig an die Festfolge des Neusser Bürger-Schützen-Vereins an, lässt ihrem König aber mehr Zeit, alles für seine Krönung zu richten. Denn die erfolgt – ab 2026 – vier Wochen vor dem Fest.