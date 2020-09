Feuerwehr Neuss : Further Löschzug feiert 18. Geburtstag mit Videoserie

Neuss Eigentlich hätte der 18. „Geburtstag“ ganz anders gefeiert werden sollen. Mit Tagen der offenen Tür am 20. und 21. Juni inklusive Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft, DJ-Auftritt und großem Familientag.

Doch wie so viele weitere Veranstaltungen fielen die Pläne der Corona-Pandemie zum Opfer. Komplett verstreichen lassen wollten die Mitglieder des Further Löschzuges – dem jüngsten in der Region – ihre Volljährigkeit aber nicht. So entstand die Idee, wenn Interessierte schon nicht zum Löschzug kommen können, den Löschzug einfach zu ihnen nach Hause zu bringen – und zwar per Video! In insgesamt vier Teilen, die immer montags um 19 Uhr auf der Facebook-Seite des Löschzugs 19 veröffentlicht werden, gibt es unter anderem allgemeine Informationen zur Feuerwehr, zum Further Löschzug und über einzelne Mitglieder.