Neuerungen in Neuss Das erwartet Besucher auf der Further Kirmes

Die Further sind feierwütig; außerdem bringen sie immer ein großes Regiment auf den Platz“, berichtet „Kirmesarchitekt“ Ralf Weyers. Damit habe sich die Further Kirmes bei den Schaustellerfamilien deutschlandweit einen Namen gemacht. 263 Bewerbungen von Schaustellern sind dieses Jahr beim Ordnungsamt der Stadt Neuss eingegangen – 85 Geschäfte finden sich jetzt auf der Further Kirmes.