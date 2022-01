Wer an Altbiert denkt, dem kommt gleich Düsseldorf in den Sinn: Doch schon viel früher, genauer gesagt im 15. Jahrhundert, wurde auf der anderen Rheinseite in Neuss das Bier gebraut – das sogenannte Dünnbier. Und so befindet sich tatsächlich in Neuss die zweitälteste Altbierbrauerei: Sie liegt in der Michaelstraße und heißt „Im Dom“. Ihre Geschichte geht zurück auf das Jahr 1601. Die älteste Altbierbrauerei der Welt liegt übrigens in Korschenbroich.