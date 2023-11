Präsentiert vom Förderverein in Neuss Fulminantes Konzert auf Hombroich

Die erst 25-jährige Cellistin mit südkoreanischen Wurzeln steht sicherlich vor einer großen internationalen Karriere. Rund 100 Besucher konnten sie jetzt in Neuss erleben. Möglich gemacht hat es der Verein zur Förderung des Kunst- und Kulturraumes Hombroich. Der Verein, seit 30 Jahren mit Konzerten in Hombroich aktiv, will besondere Akzente setzen mit Konzerten Neuer Musik im Spiegel vergangener Jahrhunderte. Rainer Wirtz, der früher die Zeughauskonzerte organisierte, plant jetzt für den Verein die Konzerte. Das letzte in diesem Jahr wurde dem Vereinsziel mit einem nicht alltäglichen Programm gerecht: Vor der Pause wurden Werke von Leos Janácek (1854-1928) und Benjamin Britten (1913-1976) interpretiert, nach der Pause erklang die Sonate für Cello und Klavier von Sergej Rachmaninoff (1873-1943). Der russische Komponist wurde vor genau 150 Jahren geboren. Mit der Pianistin Tatiana Chernichka war eine überaus einfühlsame Begleiterin am Flügel gefunden. Bereits im Alter von zehn Jahren gewann die Russin aus Nowosibirsk den ersten Preis beim Chopin Wettbewerb in Göttingen. Heute lebt sie in München. „Dritter Star“ der Matinee war aber Chois Cello. Das rund 400 Jahr alte Instrument von Giovanni Paolo Maggini aus Brescia mit einem wunderbar vollen, warmen Ton wird ihr von der Kumho Cultural Foundation und Asiana Airlines aus Südkorea zur Verfügung gestellt.