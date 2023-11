Die alternative Karnevalssitzung Noch Restkarten für Stunk-Sitzungen in Neuss

Als der Vorverkauf für die Stunksitzungen in der Neusser Wetthalle am Sonntag um 12.11 Uhr gestartet ist, war die Nachfrage erwartungsgemäß groß. Da fast alle Tickets für die Wochenend-Vorstellungen in der Neusser Wetthalle innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren, hat das Team des Theaters am Schlachthof (TAS) schnell reagiert und zwei weitere Termine – nämlich die Donnerstage, 18. und 25. Januar, mit in den Verkauf gegeben. Und nachdem die Interessierten alle auf die Plätze verteilt wurden, konnten weitere Kontingente frei gegeben werden, berichtet Pressesprecher Dennis Prang. Am Montagnachmittag waren für den Stunk dann drei viertel aller Karten für die elf Termine verkauft. „Das TAS-Team ist damit sehr zufrieden“, sagt Prang.