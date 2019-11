Schulen in Neuss : Fünf Millionen Euro fürs „Marie-Curie“

Schauen sich die Fortschritte auf der Baustelle an ihrer Schule an: Schulleiterin Emmy Tressel und ihr Stellvertreter Ralf Pommerening. Foto: Dieter Staniek

Nordstadt Das Marie-Curie-Gymnasium ist aktuell eine Großbaustelle, denn umfassend werden dort die naturwissenschaftlichen Räume saniert. Die Kosten belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro. Im Herbst oder Winter 2020 soll alles fertig sein.

Manchmal muss man sich in Geduld üben, und dann wird am Ende alles gut. Obwohl – bis hoffentlich tatsächlich alles gut wird, wird es noch ein Jahr dauern. Denn mit der Fertigstellung der „naturwissenschaftlichen Abteilung“ des Marie-Curie-Gymnasiums rechnet die Stadtverwaltung im dritten oder vierten Quartal des nächsten Jahres – das jedoch nur bei „ungestörtem Bauablauf“.

„20 Jahre haben wir darauf gewartet, dass diese Räume endlich erneuert werden“, sagt Schulleiterin Emmy Tressel. Und dass es nun teilweise ein wenig ungemütlich und laut ist, damit müssen Schüler und Lehrer noch einige Monate leben. Bereits im Januar diesen Jahres wurden zunächst Container (110.000 Euro) auf dem Lehrerparkplatz aufgebaut, in die die Fachräume verlegt wurden. Im Anschluss, so ein Stadtsprecher, wurde mit der Schadstoffsanierung begonnen. Parallel dazu seien Rohbauarbeiten in bereits sanierten Gebäudeteilen gestartet. Aktuell würden die Fensteranlagen erneuert.

Wann Am Montag, 25. November, wird dem Gymnasium im Düsseldorfer Landtag offiziell das Siegel „Europaschule“ verliehen. Europaschulen bieten bilingualen Unterricht an und richten ihre schulinternen Lehrpläne auf europäische Inhalte aus.

Was Schulleiterin Emmy Tressel besonders betont, ist, dass die neuen Räumlichkeiten und deren Ausstattung auch wichtig seien für die erste Kooperation des Gymnasiums mit einem Unternehmen. Kommenden Freitag wird der entsprechende Vertrag mit der Altana Gesellschaft Actega Rhenania mit Sitz in Wevelinghoven unterschrieben. „Die Kooperation ist besonders für die Schüler, die die Ausbildung zum Chemisch-Technischen Assistenten machen, nützlich, weil das Unternehmen zusätzliche Praktikumsplätze anbietet“, so Tressel. Und Actega Rhenania-Geschäftsführer Thomas Sawitowksi meint: „Mit seinem in Nordrhein-Westfalen einzigartigen Angebot der Doppelqualifikation Chemie, ist das Gymnasium Neuss für Actega Rhenania als führenden Spezialisten für Lacke und Klebstoffe der ideale Partner für diese Bildungskooperation.“