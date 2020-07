Leiter geht in Pension : Fünf Fakten zum Amt für Verkehrsangelegenheiten in Neuss

Fünf Fakten zum Amt für Verkehrsangelegenheiten in Neuss

Leiter geht in Pension

Das Amt für Verkehrsangelegenheiten ordnet auch an, wie und wann die Geschwindigkeit gemessen wird. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Franz Kolbecker, Leiter des Amtes für Verkehrsangelegenheiten, geht nun in Pension. Aus dem Anlass hat die NGZ fünf Fakten über das Amt zusammengestellt.

1. Das Amt Die „Verkehrslenker“ wurden abseits vom Rathaus am Neumarkt untergebracht. Viele der 42 Mitarbeiter sieht man dort nur selten – und das sind die Politessen.

2. Aufteilung Das Büro des Amtsleiters liegt zentral zwischen zwei unterschiedlichen Flügeln. Links, das böse Amt, sagt Kolbecher, rechts das gute. Links also der Teil, der vom Bürger etwas will (meistens Geld), rechts der, von dem der Bürger etwas will.