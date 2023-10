Polizei sucht Zeugen Mehrere Fahrzeuge in Neuss durchwühlt

Am Freitag, circa 22 Uhr, stellte ein 29-Jähriger sein Fahrzeug an der Memeler Straße ab. Als er am Samstag gegen 7 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Scheibe. Die Unbekannten durchwühlten das Fahrzeuginnere. Ebenfalls in Neuss an der Steinstraße gingen Unbekannte ein Wohnmobil an. Zwischen Donnerstag, circa 17 Uhr, und Samstag, circa 18 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Solarzelle vom Dach. Zwei geparkte Fahrzeuge wurden an der Augustinusstraße angegangen. Zwischen Samstag, circa 23 Uhr, und Sonntag, gegen 2.40 Uhr, schlugen Unbekannte jeweils eine Fensterscheibe an Fahrzeugen ein und durchsuchten das Innere. Aus einem Pkw wurden eine Sonnenbrille, zwei USB-Sticks sowie Bargeld entwendet.