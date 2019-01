Neusser Wirtschaft : Führungswechsel bei Johnson & Johnson

Der Brite Paul Copeland wird künftig vom Headquarter der Firma in Neuss aus arbeiten. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Paul Copeland ist seit Anfang des Jahres neuer Area Managing Director Central Europe.

Seit Anfang des Jahres ist der Brite Paul Copeland neuer Area Managing Director Central Europe für die Consumer-Sparte von Johnson & Johnson. Zusätzlich wird er in dieser Funktion den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Er folgt auf Jan Meurer, der innerhalb des Konzerns nach Singapur wechselt.

Paul Copeland ist seit mehr als 20 Jahren für Johnson & Johnson tätig und leitete zuletzt das Geschäft des Konsumgütersektors in Kanada, einem der weltweit größten nationalen Märkte für das Unternehmen. Seine Laufbahn bei Johnson & Johnson begann er 1995 als Key Account Manager in seinem Heimatland Großbritannien. Im Laufe seiner internationalen Karriere bekleidete er verschiedene Managementpositionen innerhalb des Konzerns, unter anderem in Lateinamerika, Europa und dem Mittleren Osten.