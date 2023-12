Sonntag in Neuss Führungen und Yoga im Clemens-Sels-Museum

Die kalte Jahreszeit lockt ins Museum – und am Sonntag, 10. Dezember, wird im Clemens-Sels-Museum so einiges geboten. Gleich zwei öffentliche Führungen durch die aktuelle Ausstellung „Gewagte Visionen – George Minne und Léon Spilliaert. Vom Symbolismus zum Expressionismus“ werden angeboten. Sie starten um 11.30 und 15 Uhr. Die Ausstellung konzentriert sich auf die Bildwelten der beiden Symbolisten, die den Übergang zum Expressionismus markierten. Als Vorreiter der Moderne werden sie in Belgien hochgeschätzt, in Deutschland sind die beiden wenig bekannt. Die 60-minütige Führung kostet 4 Euro zuzüglich Eintritt. Um 16.30 Uhr gibt es dann einen Yoga-Workshop. Nach einer Kurzführung folgt eine 60-minütige Yoga-Einheit. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Yoga-Neulinge ohne Vorkenntnisse als auch erfahrene Praktizierende mit einem Fokus auf Entspannung. Es wird empfohlen, bequeme Kleidung zu tragen und eine Yogamatte sowie ein Getränk mitzubringen. Der Workshop dauert 90 Minuten und kostet 10 Euro pro Person zuzüglich Eintritt. Anmeldung für die Veranstaltungen auf der Website des Museums oder an der Museumskasse unter 02131/904141.