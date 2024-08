Neue Führung für Kinder Auf tierischer Spurensuche durch Neuss

Bei dieser Rätseltour handelt es sich um eine von den Erziehungsberechtigten selbst organisierte Tour. Sie erhalten von der Tourist-Information eine Anleitung, elf Rätselvorlagen und elf Wegbeschreibungen sowie die Lösungen per E-Mail zum Selbstausdrucken. Die Tour ist so konzipiert, dass die Kinder am Ende „einen Schatz“ finden können, den die betreuenden Erwachsenen versteckt haben. Wenn die Tour ohne Schatzsuche geplant werden soll, wird einfach das letzte Rätsel weggelassen. Ein Wimmelbuch und Stadtpläne für die Kinder gibt es kostenfrei in der Tourist-Information gegen Vorlage der Buchungsbestätigung. Zusätzlich werden Klemmbretter, Stifte und gegebenenfalls Präsente (für die Schatzsuche) benötigt.