Verbesserung für Radfahrer Neuss führt Winterdienst auf Radwegen ein

Die Verwaltung will 45 Kilometer Radwege so klassifizieren, dass sie unabhängig von der Uhrzeit bearbeitet werden. Die verbleibenden 132 Kilometer im Radwegenetz kommen in der Zeit zwischen 7 und 15.30 Uhr an die Reihe. Das spart bares Geld, weil weniger Nachtzuschläge gezahlt und auch weniger Mitarbeiter der AWL in Bereitschaft gehalten werden müssen. Bei zehn Streu- und fünf kombinierten Streu-Räumeinsätzen pro Winter, von denen die Verwaltung in ihrer Kalkulation ausgeht, sorgt das für Mehrkosten von 184.000 Euro. Würde mit voller Mannstärke auch nachts der Winterdienst auf Radwegen geleistet, lägen die Kosten bei 329.000 Euro. Ähnlich abgestuft wird künftig auch der Winterdienst an Bushaltestellen geregelt: 50 sofort nach Schneefallende – 175 tagsüber.