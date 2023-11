Gründertag mit „Fuckup Night“ in Neuss Aus den Fehlern anderer lernen

Die Wirtschaftsförderung Rhein-Kreis Neuss und Funtastic4 hatten am Montag zuvor zum 28. Gründer- und Unternehmertag in den Gare du Neuss eingeladen. Dort waren tagsüber in einer kleinen Messe für Existenzgründer die Agentur für Arbeit, das Jobcenter, die Sparkasse Neuss mit Ständen vertreten, aber auch das Crefo-Factoring-Team, die Coachs von Jobinkubator, Circle of Life Akademie und CleverStarten, das Technologiezentrum Glehn oder Comply4all zur Compliance. Rund 250 Gäste ließen sich inspirieren und beraten. Der krönende Abschluss war aber die fünfte FuckUp Night am Abend.