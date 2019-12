Wildtier-Sichtung in Neuss : Der Fuchs ist in der Stadt

Neuss Im Internet kursieren Fotos und ein Video von einem Fuchs in der Nordstadt. Nach Angaben des Kreisveterinäramtes ist es die erste Sichtung dieser Art in der Stadt Neuss.

Zuerst wurde er auf der Neusser Weyhe gesichtet, später auch „Am Kotthauserweg“. Auf einem Handy-Video ist zu sehen, wie er in schnellem Schritt einen gepflasterten Weg entlang läuft, der zu einem Wohnhaus führt. Irgendwann verliert sich seine Spur. Vor allem bei Facebook verbreitete sich die Nachricht schnell: Der Fuchs ist in der Stadt! Klingt zunächst unspektakulär, allerdings teilt Frank Schäfer, Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes im Rhein-Kreis Neuss, auf Nachfrage unserer Redaktion mit: „Es ist die erste Sichtung dieser Art in Neuss, die uns mitgeteilt wurde.“ Allerdings sei vor wenigen Wochen nur unweit entfernt – in Meerbusch-Büderich – ebenfalls ein Fuchs gesehen worden.