Kostenpflichtiger Inhalt: Schaden in Millionenhöhe : Neusser wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

Der Prozess findet vor dem Düsseldorfer Landgericht statt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss/Düsseldorf Ein früherer Schrotthändler aus Neuss muss sich ab Montag wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor dem Landgericht in Düsseldorf verantworten. Der 66-Jährige soll über viele Jahre hinweg durch ein hochkompliziertes Firmengeflecht viel Geld am Fiskus vorbeigeschleust haben. In der Vergangenheit war der Mann schon mehrfach von der Justiz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.